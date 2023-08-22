Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı - Son Dakika

Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı

Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı
Son Güncelleme: 22.08.2023 01:03

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleri hakkında bir açıklama yaptı.

GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı ifade edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır;

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Anderson Talisca, Sergio Ramos, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı
00:59 İki yıldızla görüşmeler sonlandırıldı! Beşiktaş'tan gece yarısı taraftarı yıkacak açıklama
00:16 Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin golü ofsayt değildi
00:12 Ahmet Çakar'dan Fred'in iptal olan golüne bomba yorum: Türk hakemleri o kadar cahil ki
23:53 Wagner kurucusu Prigojin, Rus yönetimine karşı isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı
23:51 Prigojin, Wagner isyanının ardından ilk defa görüntü paylaştı
23:31 ABD'de yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
23:28 Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı
23:27 Salıncakta eğlenen çocuk maganda kurşunuyla bir anda kanlar içinde kaldı
23:25 ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu! Yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 01:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos transfer görüşmelerini sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement