Beşiktaş, Lugano\'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi\'ne kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.
İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
Beşiktaş, maç sonun Kolpaçino filminden bir sahne yayınlayarak Lugano'ya göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar paylaşıma, "Sanırım bu yeterliydi, uzun süre görüşmeyelim" notunu düştü.
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