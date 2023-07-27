Beşiktaş Taraftarları Yönetimi Protesto Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş Taraftarları Yönetimi Protesto Ediyor

27.07.2023 21:27

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında Tirana ile oynadığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar, takımın gidişatını beğenmeyerek yönetimi istifa etmeye çağırdı. Stadyumda müzik açılarak taraftarların tepkileri bastırılmaya çalışıldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yla kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı desteklemekten çok "yönetim istifa" şeklinden tezahürat yapıyorlar.

YÖNETİMİ HEDEF ALDILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi. Takımın gidişatını beğemeyen taraftarlar, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

MÜZİK VERİLDİ

Beşiktaş ise, stadyumda tezahüratların bastırılması için taraftarlara yüksek seste müzik açarak sesleri bastırmaya çalışıyor.

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