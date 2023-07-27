Beşiktaş Taraftarları Yönetimi Protesto Ediyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yla kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı desteklemekten çok "yönetim istifa" şeklinden tezahürat yapıyorlar.
Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi. Takımın gidişatını beğemeyen taraftarlar, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş ise, stadyumda tezahüratların bastırılması için taraftarlara yüksek seste müzik açarak sesleri bastırmaya çalışıyor.
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