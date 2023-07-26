Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı

26.07.2023 19:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi Ghezzal, Amartey, Cenk, Tayyip ve Emrecan'ın sakat olduğunu ve maçta yer alamayacaklarını belirtti. Güneş, Ghezzal'ın sakatlığından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Diğer futbolcular Amartey'in 15 güne ihtiyacı olduğunu, Cenk, Tayyip ve Emrecan'ın da maçta yer alamayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Ghezzal, Amartey, Cenk, Tayyip ve Emrecan'ın maçta yer alamayacağını belirtti.

GHEZZAL KADRODA YOK

Tirana karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulunan ve sakat oyuncular hakkında açıklamalar yapan Güneş, "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Bu maçın kadrosunda olmayacak" ifadelerini kullandı.

"AMERTEY, CENK, TAYYİP VE EMRECAN OLMAYACAK"

Öte yandan diğer futbolcuların durumunu da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak" dedi.

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