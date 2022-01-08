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Beşiktaş Trabzon'da - Son Dakika

Beşiktaş Trabzon'da

08.01.2022 17:47

- Beşiktaş Trabzon'da Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasman oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'a geldi.

- Beşiktaş Trabzon'da

TRABZON - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasman oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile saat 17.20 sıralarında Trabzon Havaalanına inen kafileyi az sayıda taraftar karşılarken, siyah-beyazlılar kendilerini bekleyen otobüse binerek karayolu ile Rize'ye hareket etti. Geceyi Rize'de geçirecek olan Beşiktaş kafilesi yarın oynanacak maçın ardından İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş Trabzon'da
Beşiktaş Trabzon'da
Beşiktaş Trabzon'da
Beşiktaş Trabzon'da

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Beşiktaş, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Trabzon'da - Son Dakika Spor


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