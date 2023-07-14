Şenol Güneş'ten onay çıktı! Beşiktaş, Willian transferi için düğmeye bastı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fulham ile yolları ayıran Willian için düğmeye bastı. Şenol Güneş'in de onay verdiği transferi bitirmek için siyah-beyazlı yönetim büyük uğraş veriyor.

KAMPIN SON BÖLÜMÜNE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Skora doğrudan katkı sağlayabilecek bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'e Willian ismini sundu. Redmond gibi her iki kanadı da kullanan bir futbolcu arayan Güneş bu isme onay verdi. Beşiktaş'ın Willian'ı kampın son bölümüne yetiştirmesi bekleniyor.

WILLIAN'IN KARİYERİ

7 seneboyunca Chelsea forması giyen Willian, 2020'de Arsenal'e transfer olmuştu. Buradan Corinthians'a geçen futbolcu, ardından yine İngiltere'nin yolunu tuttu. 34 yaşındaki Willian, geçen sezon Fulham'da 27 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı verdi.