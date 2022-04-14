Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı - Son Dakika

9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 39 yaşındaki futbolcunun emeklilik kararı alıp almayacağı merak konusu olurken ilginç bir hamle yaptığı öğrenildi.

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Ajansspor'un haberine göre, Atiba'nın ülkesinde 2021 yılında kurulan Simcoe County Rovers FC'ye ortak olduğu öğrenildi. Kanada basınında yer alan habere göre; eski futbolcu Julian De Guzman'ın kurduğu ve Atiba'nın ortaklarından biri olduğu kulüp, Kanada'da 3. lige denk gelen eyalet ligi League1 Ontario'da mücadele ediyor. Haberde ayrıca, Cyle Larin (Beşiktaş), Doneil Henry (Los Angeles FC) ve kadın futbolcu Janine Beckie (Portland Thorns)'nin de ileride kulüp yönetimine dahil olacakları belirtildi.