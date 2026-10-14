Beşiktaş\'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Dusan Vlahovic, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle takımın son antrenmanında yer alamadı.

VLAHOVIC ANTRENMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın bu sezon hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic, mide ağrısı şikâyeti nedeniyle Hoffenheim karşılaşması öncesindeki son antrenmanı kaçırdı. Sırp futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

A Spor'un haberine göre, mide ağrısı yaşayan Vlahovic'e kulüp tesislerinde serum tedavisi uygulandı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenmanda yer alamayan yıldız futbolcunun, buna rağmen Hoffenheim maçı için oluşturulacak kamp kadrosunda bulunması bekleniyor.

8 MAÇTA 6 GOL ATTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 karşılaşmada görev yapan Dusan Vlahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Siyah-beyazlıların hücum hattındaki önemli isimlerinden olan Sırp golcünün Hoffenheim karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.