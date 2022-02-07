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Beypiliç Boluspor: 1-2 - Son Dakika

Beypiliç Boluspor: 1-2

07.02.2022 22:23
Beypiliç Boluspor: 1-2

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Erkan Karabulut (xx), Kemal Mavi (xx) KOCAELİSPOR: Korcan (x)(Dk. 58 İsmet) - Berkay (xx), Mehmet (x) (Dk. 88 Mandjeck), Atila (xx), Kubilay (x)(Dk. 58 Diop x), Alpay (xx), Kolovos (xx), Pereira (x)(Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Erkan Karabulut (xx), Kemal Mavi (xx)  KOCAELİSPOR: Korcan (x)(Dk. 58 İsmet) - Berkay (xx), Mehmet (x) (Dk. 88 Mandjeck), Atila (xx), Kubilay (x)(Dk. 58 Diop x), Alpay (xx), Kolovos (xx), Pereira (x)(Dk. 88 Yiğitali), Mehmet Yılmaz (x), Rasheed (xx), Samed Ali (x)  BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Kaan (xx)(Dk.52 Bartu xx) - Abdurrahim (xx), Tugay (xx)(Dk.85 Eray x), Bregu (xx)(Dk.68 Berk xx), Gökhan (xx)(Dk. 68 Bertu xx), Roshi (xx), Zahit (xx), Emin (xx), Ali (xx), Abdurrahman (xx), Balaj (xx)(Dk.85 Kemal)  GOLLER: Dk. 42 Rasheed (Kocaelispor) - Dk. 17 Emin, Dk.54 Tugay (Beypiliç Boluspor)  SARI KARTLAR: Mehmet, Pereira (Kocaelispor)   Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.  17'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan penaltı noktasına doğru ortaladı, Emin'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 42'nci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında top Rasheed'in önüne düştü. Rasheed sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.  Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.54'üncü dakikada Boluspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Tugay, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.


Beypiliç Boluspor: 1-2
Beypiliç Boluspor: 1-2
Beypiliç Boluspor: 1-2
Beypiliç Boluspor: 1-2
Beypiliç Boluspor: 1-2
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Kemal Mavi, Beypiliç, Boluspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor: 1-2 - Son Dakika
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