Beypiliç Boluspor- Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, "Galip gelemememizin tek sebebi o kaçan penaltı değil." dedi.

Erginer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta kazandıkları Kocaelispor maçından sonra iç sahada yüzde 100 kazanmayı istedikleri bir karşılaşma oynadıklarını ancak geçen haftaki görüntüden çok uzak kaldıklarını söyledi.

Takımın bu karşılaşmada istediği gibi olmadığını belirten Erginer, "Bunu hem oyun hem de dinamizm ve enerji olarak söyleyebilirim. Çok iyi oynayamadığımız bir maç. Aslında bizim için bir karar maçıydı. 6 puanlık maçlar oynuyoruz. Bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek bizi çok daha farklı bir yere taşıyabilecek bir maçtı. Değerlendiremedik bu şansımızı. İleride çok arayacağımız 2 puanı kaybettik. Bu oynadığımız maçın çok iyi analizini yapıp önümüzdeki maça çok daha iyi hazırlanmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında gole çeviremedikleri penaltıya da değinen Erginer, şunları kaydetti:

"Sezon içinde kaçırdığımızı üçüncü penaltı. Tabii ki çok önemli. Ama penaltı bu, kaçar. Her oyuncu kaçırabilir. Oyuncuları da baskı altına almak ya da suçlamak benim tarzım değil. Gol kaçtığı gibi penaltı da kaçar. Kendi kalene gol de atabilirsin. Futbolun içinde bunlar var. Galip gelemememizin tek sebebi o kaçan penaltı değil."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise her takım için deplasmanda alınan puanların önemli olduğunu belirtti.

Puansız geçen her haftanın kayıp olduğunu dile getiren Taşkın, "5 haftadan beri yenilmeyen bir takımımız var. Bu da bizi sevindiriyor. Bugün golsüz bitti. Takımın mücadelesinden oyun düşüncesinden son derece memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Boluspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.