Bielsko-Biala\'daki Dünya Karate Şampiyonası\'nda Türkiye 4 gümüş ve 2 bronz aldı

Dünya 21 Yaş Altı, Gençler ve Ümitler Karate Şampiyonası'na katılan milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 35 karateci temsil etti.

Furkan Kaynar (21 yaş altı erkek kata), Savaş Öğüş (21 yaş altı erkek kumite 67 kilo), Ela Su Yıldırım (ümit kadın kumite 61 kilo) ve Ahmet Musab Çelik, Hüseyin Kabil, Tarık Koç, Yusuf Efdal Varol'dan oluşan erkek kata takımı, gümüş madalya aldı.

Kerem Yaray (genç erkek kumite 55 kilo) ve Sare Kaya (ümit kadın kumite +61 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.