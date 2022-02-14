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Bigadiç Belediyespor adım adım play-off'lara - Son Dakika

Bigadiç Belediyespor adım adım play-off'lara

14.02.2022 09:01
Bigadiç Belediyespor adım adım play-off'lara

Türkiye Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Milas Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk iki setini 22-25, 22-25 Milas Belediyespor kazandı. Bigadiç Belediyespor üçüncü seti 25-15 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25-16 önde bitiren Bigadiç Belediyespor skoru eşitledi. Karşılaşmanın uzatma setini 15-10 kazanan Bigadiç Belediyespor, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, mutluluk veren bir netice aldıklarını söyledi. Hedeflerinin Efeler Ligi'ne yükselebilmek için play-off grubuna kalmak olduklarını belirten Avcu, " Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz, oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek, Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bigadiç olarak tek hedefimiz, play-off'a kalıp Efeler Ligi'ne yükselmek. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Biz hem iyi bir takımız, hem de büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Karşılaşmayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve sporseverler izledi. - BALIKESİR

Bigadiç Belediyespor adım adım play-off'lara

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Play Off, Türkiye, Bigadiç, Milas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bigadiç Belediyespor adım adım play-off'lara - Son Dakika Spor


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