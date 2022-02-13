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Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi

13.02.2022 20:41
Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi

Bilardoda 3 bant Türkiye şampiyonası ile artistik Türkiye şampiyonasının 1. etap müsabakaları sona erdi.

Bilardoda 3 bant Türkiye şampiyonası ile artistik Türkiye şampiyonasının 1. etap müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen 3 bantta veteranlar, kadınlar, 17-21 yaş altı gençler ile artistik bilardo şampiyonasında dereceye girenler belli oldu.

2022 yılının ilk turnuvası olma özelliği taşıyan organizasyonda, 3 bant gençler 17 yaş altı kategorisinde Burak Haşhaş, 21 yaş altında Denizcan Akkoca, kadınlarda Arzu Gök, veteranlarda ise Mustafa Ak birinci oldu.

Artistik bilardo 1. etap müsabakalarında ise Barış Cin ilk sırayı aldı.

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Ankara Gölbaşı, Bilardo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bilardoda 3 bant ve artistik şampiyonanın 1. etap müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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