Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi - Son Dakika
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Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

18.04.2022 11:52
Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

Bilecik 1. Amatör Lig play-off grubu 5. hafta müsabakasında Bilecikspor, ilk yarıda geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off grubu 5. hafta müsabakasında Bilecikspor, ilk yarıda geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.

Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynana Bilecik 1. Amatör Lig play-off grubu 5. hafta müsabakasında Bilecikspor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 4-2 yenerek, adını finale yazdırdı. Maça iyi başlayan Bilecikspor, maçın 15. dakikasında Mehmet Yiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. Osmaneli Gençlerbirliğispor, 32 ve 37. dakikalarda arka arkaya bulduğu gollerle durumu 2-1'e getirdi. Bu gollerden sonra Bilecikspor bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarının sonunda da soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya oyuncu değişlikleriyle başlayan Bilecikspor, 65. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ali Çukadar, topu filelere göndererek, durumu 2-2'ye getirdi. Maçın 76. dakikasında ceza sahasına gelen ortada düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Ahmet Selçuk, Bilecikspor'u 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin 85. dakikasında Salih Yıldız, Bilecikspor'un dördüncü golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, Bilecikspor müsabakayı 4-2 kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig play-off grubunun diğer maçlarında Söğütspor, Gölpazarı Belediyespor karşısında 6-0 kazanırken, 1308 Osmaneli Belediyespor ise 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 2-0'la geçti. Bu sonuçlar sonrası grupta 13'er puanı bulunan Bilecikspor ve Söğütspor, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonluğu için bu hafta sonu final maçında karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi
Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi

YORUMLAR
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İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı İlk yarı 6 gol yiyen Gölpazarı Belediyespor ikinci yarı maça çıkmadı

Amatör Lig, Osmaneli, Play Off, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecikspor ilk yarıda zorlandığı maçı ikinci yarıda bitirdi - Son Dakika
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