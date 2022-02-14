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Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki - Son Dakika

Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki

14.02.2022 11:56
Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki

Bilecik 1. Amatör Lig b grubundan 11'inci hafta müsabakasında grup lideri ve ikinci sırada yer alan takım karşı karşıya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubundan 11'inci hafta müsabakasında grup lideri ve ikinci sırada yer alan takım karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz sonuçlarken, maç sonunda hakeme büyük tepki geldi.

Osmaneli İlçe Stadı'ndan Bilecik 1. Amatör Lig b grubundan 11'incvi hafta müsabakasında 30 puanlı lig lideri Bilecikspor ile 22 puanla ikinci sırada yer alan Osmaneli Gençlerbirliğispor karşı karşı geldi. Maça atak bir futbolla başlayan Bilecikspor ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurdu. İlk 25 dakika tek kale oynayan Bilecikspor bir türlü golü bulmazken, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 65'inci dakikasında Bilecikspor kalecisi Ergüç Pörklü ceza sahası dışında bir pozisyonda rakibine yaptığı faul sonrası direk kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra 2 takım bulduğu atakları değerlendiremezken, maç 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Bilecikspor 11'inci hafta sonunda ligde ilk puan kaybını yaşarken, teknik heyet ve yöneticiler maç sonunda Bozüyük bölgesi orta hakemi Mehmet Karagöz yan hakemler Burak Gül, Cem Arslan'a yönetiminden dolayı isyan ettiler.

Maç sonundan maçın gözlemcinin yine Bozüyük bölgesinden olan Fatih Gündoğdu'nun hakem triyosuna kaç puan vereceği merak konusu haline geldi. - BİLECİK

Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki
Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki

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Amatör Lig, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor yönetiminden hakeme tepki - Son Dakika Spor


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