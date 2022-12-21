İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü - Son Dakika
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İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü

21.12.2022 20:29
İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü

Bir süredir İstanbul'da yaşayan Rus oligark Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp satın almayı düşündüğü iddia edildi. Ambargolarla boğuşan Rus milyarder için Türkiye güvenli liman olarak gözüküyor.

Rusya- Ukrayna savaşından dolayı Chelsea'yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich, ambargolarla boğuşuyor. Bir süre önce İstanbul'da yalı kiralayan Roman Abramovich, Türkiye'de uzun süre kalmayı düşünüyor.

AVRUPA'DA TEHLİKEDE

İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde, İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımları sonrası Avrupa Birliği'nden de olumsuz haber gelmişti. Abramovich'in varlıklarının birlik üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıktı.

SAHİLDE KAHVE İÇİYOR

Abramovich, 1.2 milyar dolar değerindeki yatları ile İstanbul'da. Boğaz'da yalı kiralayan Rus milyarder, her sabah Rumeli Hisarı yakınlarında bir kafeye uğruyor ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce bir kahve içiyor.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Türkiye'de uzun süre kalması beklenen Rus milyarder, bir Türk kulübüne yatırım yapması düşünüyor. Abramovich'in Göztepe'yi alacağı çok konuşulmuştu ama gerçekleşmemişti. Chelsea sayesinde ününe ün katan Rus milyarderin hangi Türk kulübüne kanca atacağı merak konusu oldu.

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Roman Abramovic, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü - Son Dakika
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