Birincilik Yaşarlı yelkencilerin - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu takımı, 11.'si düzenlenen ve üniversite ekiplerinin katıldığı JimmyKey Universail Kupası yat yarışlarında IRC A1 sınıfında birincilik kazandı.

"Rotamız Barış" sloganıyla geçtiğimiz hafta sonu Urla'da URİYAT tarafından düzenlenen 11. JimmyKey Universail yat yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından 16 üniversiteden deniz tutkunu gençleri buluşturdu. Çeşitli sınıflarda toplam 24 teknenin katıldığı yarışlar, Urla açıklarında bulunan adalar yakınlarında oluşturulan parkurda yapıldı. İki gün boyunca kıyasıya süren yarışta, Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu üyesi öğrenciler ve daha önce toplulukta yer almış eski üyelerden oluşan takım, Arkas COMET A teknesi ile IRC A1 sınıfında birinciliği elde etti. Yelken Topluluğu Başkanı Gizem Atakan, topluluklarının, kurulduğu 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca kupa kazandığını hatırlatarak, "Bu başarıyı kazandığımız için çok mutluyuz. Takımımız öğrencilerden ve yolu topluluğumuzdan geçmiş mezunlarımızdan oluştu. Uzun yıllar topluluğumuzda yer almış isimler Arkas'ta tekne sorumlusu Cem Aygencer ve Genç EAYK Başkanı Haktan Taş da ekibimizdeydi. Sezona kupayla başladık ve bu başarıyı bu ay sonunda Marmaris'te gerçekleştirilecek Campus Cup'ta da sürdürmek istiyoruz" dedi. - İZMİR