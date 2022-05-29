Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı - Son Dakika
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Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı

29.05.2022 11:40
Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı

Hem yarış hem tatil konseptli Türkiye'nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace Marmaris'ten start verdi.

Hem yarış hem tatil konseptli Türkiye'nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace Marmaris'ten start verdi.

Boost Sport tarafından gerçekleştirilen yarış, sabah 07.00 Marmaris Atatürk meydanından başladı. 13 ülke ve 300 sporcunun pedal bastığı yarışta Marmaris'in destansı tırmanışlarında devam edip Gökova üzerinden Akyaka'da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 km'lik kısa veya 145 km'lik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 km'lik kısa parkurun sadece 8,5 km'si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 km'lik Sarnıç ve 8,5 km'lik Kıran tırmanışında yarışacak.

Santini Queens of The Aegean bisiklet yarışında; ödül töreni denizin ortasına kurulmuş ve ilk defa bisiklet yarışına özel tasarlanmış bir podyumda gerçekleşecek.

300'den fazla amatör sporcunun pedal çevirdiği yarışın ödül töreninde ise bir ilk yaşanacak. Ödüller, denizin ortasına kurulmuş bisiklet yarışına özel tasarlanmış bir podyumda gerçekleşecek. - MUĞLA

Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı
Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı
Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı

YORUMLAR
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Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Kaynak: İHA

Bisiklet, Marmaris, Türkiye, Akyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet yarışı Marmaris'ten start aldı - Son Dakika


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