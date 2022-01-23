Üye Girişi
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci - Son Dakika

'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci

23.01.2022 17:33
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi 14'üncü hafta müsabakasında Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi'ni 3-0'lık skorla yendi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi 14'üncü hafta müsabakasında Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi'ni 3-0'lık skorla yendi.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol severler ilgi ile izledi. Müsabakayı; 25-18, 25-20 ve 25-18 set skorlarıyla 3-0 olarak "Bizim Kızlar" kazandı. Maç sonunda Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekiplerini tebrik ederek başarılar diledi. - BİLECİK

'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci
'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci

YORUMLAR
500

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, voleybol, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci - Son Dakika Spor


Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı         
17:35
Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi         
17:28
Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı         
17:19
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
17:34 Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı
17:33 3 kişinin can verdiği otobüs kazasından ilk görüntüler geldi!
17:28 Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:56 Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
16:42 Dövdükleri kadını, ardından uçurumdan attılar
16:41 Cenazede Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
16:26 Kar nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybettiği yol yardım aracı, evin bahçesine yuvarlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 17:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: 'Bizim Kızlar'da galibiyet sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement