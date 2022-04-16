Bocce Türkiye şampiyonu Alaçamspor - Son Dakika
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Bocce Türkiye şampiyonu Alaçamspor

16.04.2022 19:08
Bocce Türkiye şampiyonu Alaçamspor

Samsun Alaçamspor Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Samsun Alaçamspor Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

12-16 Nisan tarihleri arasında Antalya kemerde yapılan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden Alaçamspor Bocce takımı büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 5 gün süren yoğun maçlar sonucunda Türkiye şampiyonu, Türkiye ikinciliğini ve Türkiye üçüncülüğünü Alaçamspor Bocce takımı sporcuları oluşturdu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Bu köy çocukları çok küçük yaştan beri çok emek verip çok çalıştılar. Bütün sporcularımı tebrik ediyorum. Kolay olmayacak bir başarı yakaladık. Milli takım seçmelerine 12 sporcu vereceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek veren bütün herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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