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Boccede çifte şampiyonluk - Son Dakika

Boccede çifte şampiyonluk

13.02.2022 12:37
Boccede çifte şampiyonluk

Diyarbakır'da, okullararası Bocce müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da, okullararası Bocce müsabakaları tamamlandı. Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem erkekler hem de kızlarda birinci olarak çifte şampiyonluk elde etti.

Seyrantepe Spor Tesislerindeki Bocce sahasında yapılan müsabakalara, 14'ü erkek olmak üzere toplam 30 takım katıldı. 11 Şubat'ta gerçekleşen final müsabakalarında, tüm rakiplerini geride bırakan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem kızlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elde ettiği bu dereceyle Diyarbakır'ı bölge müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörü Salih Kulaksız, büyük bir emeğin ardından çok değerli başarılara imza attıklarını söyledi. Kulaksız, çok çalışmanın ve inanmanın karşılığını hem kızlarda hem de erkeklerde elde ettikleri birincilikle ortaya koyduklarını belirtti.

Kulaksız, çok önemli bir başarıya imza atan tüm öğrencilerini yürekten kutladığını belirterek, "Çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını çifte zafer kazanarak elde ettik. Öğrencilerim beni ve okul idarecilerimizi gururlandırdılar. Bu nedenle onlara yürek dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca bana ve öğrencilerimize her zaman destek olan Müdürümüz M. Macit Ateş başta olmak üzere okul idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Salih Kulaksız, bocce tesislerini Diyarbakır'a kazandıran Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve diğer tüm yetkililere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Boccede çifte şampiyonluk
Boccede çifte şampiyonluk

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Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boccede çifte şampiyonluk - Son Dakika Spor


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