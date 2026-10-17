Bodrum\'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi, Kurnaz U19\'da şampiyon oldu

Bodrum'un ev sahipliğinde 39 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, son gün yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, Türk sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, ILCA 7 U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

9-16 Ekim tarihleri arasında B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, sekiz gün boyunca farklı ülkelerden genç yelkencileri Bodrum'da buluşturdu. ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında düzenlenen organizasyonda sporcular, değişken hava ve rüzgar şartlarında mücadele etti. Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. ILCA 6 Kadınlar U21 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan Ginevra Caracciolo birinci, İtalya'dan Maria Vittoria Arseni ikinci, Çekya'dan Linda Dokoupilova üçüncü oldu. ILCA 7 Erkekler U21 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'dan Karol Krupski Teterycz şampiyonluğa ulaşırken, İtalya'dan Antonio Pascali ikinci, Slovenya'dan Luka Zabukovec üçüncü sırada yer aldı. ILCA 7 Erkekler U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kutsal Güneş Kurnaz, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'dan Alessandro Cirinei ikinci, İspanya'dan Sergio Garca üçüncü sırayı elde etti. Kutsal Güneş Kurnaz ayrıca ILCA 7 Erkekler U21 kategorisinde yedinci sırada yer alarak şampiyonayı iki önemli dereceyle tamamladı.

Şampiyonanın ödül törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, EurILCA Başkan Yardımcısı Zlatko Jakeli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, B.B. Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu üyeleri, sponsor firma yetkilileri, sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bodrum'un doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, genç sporcuların uluslararası düzeyde rekabet ettiği, farklı ülkelerden yelkencilerin dostluk ve sporun birleştirici gücü etrafında buluştuğu önemli bir şampiyona olarak tamamlandı.