Bodrum'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi, Kurnaz U19'da şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bodrum'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi, Kurnaz U19'da şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum\'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi, Kurnaz U19\'da şampiyon oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un ev sahipliğinde 39 ülkeden 184 sporcunun katıldığı 2026 ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, 9-16 Ekim'deki yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi. Türk sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, ILCA 7 U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Bodrum'un ev sahipliğinde 39 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, son gün yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, Türk sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, ILCA 7 U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

9-16 Ekim tarihleri arasında B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ILCA U21 Avrupa Şampiyonası, sekiz gün boyunca farklı ülkelerden genç yelkencileri Bodrum'da buluşturdu. ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında düzenlenen organizasyonda sporcular, değişken hava ve rüzgar şartlarında mücadele etti. Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. ILCA 6 Kadınlar U21 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan Ginevra Caracciolo birinci, İtalya'dan Maria Vittoria Arseni ikinci, Çekya'dan Linda Dokoupilova üçüncü oldu. ILCA 7 Erkekler U21 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'dan Karol Krupski Teterycz şampiyonluğa ulaşırken, İtalya'dan Antonio Pascali ikinci, Slovenya'dan Luka Zabukovec üçüncü sırada yer aldı. ILCA 7 Erkekler U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kutsal Güneş Kurnaz, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'dan Alessandro Cirinei ikinci, İspanya'dan Sergio Garca üçüncü sırayı elde etti. Kutsal Güneş Kurnaz ayrıca ILCA 7 Erkekler U21 kategorisinde yedinci sırada yer alarak şampiyonayı iki önemli dereceyle tamamladı.

Şampiyonanın ödül törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Diken, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, EurILCA Başkan Yardımcısı Zlatko Jakeli, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, B.B. Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu üyeleri, sponsor firma yetkilileri, sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bodrum'un doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen organizasyon, genç sporcuların uluslararası düzeyde rekabet ettiği, farklı ülkelerden yelkencilerin dostluk ve sporun birleştirici gücü etrafında buluştuğu önemli bir şampiyona olarak tamamlandı.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıBodrumGüneşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:15:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Bodrum'da ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi, Kurnaz U19'da şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei