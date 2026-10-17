Bodrum FK, Bandırmaspor'u 2-1 yendi, Sefer Yılmaz genç kadroya zaman istedi - Son Dakika
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Bodrum FK, Bandırmaspor'u 2-1 yendi, Sefer Yılmaz genç kadroya zaman istedi

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Bodrum FK, Bandırmaspor\'u 2-1 yendi, Sefer Yılmaz genç kadroya zaman istedi
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Maç sonrası Sefer Yılmaz, genç kadronun zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek geriye düşmelerine rağmen maçı çeviren oyuncularıyla bu sezon ilk kez üst üste galibiyet aldıklarını söyledi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genç takımımız zamana ihtiyaç duyuyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılma, genç bir kadroya sahip olduklarını belirterek zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yılmaz, "Bu akşam bizim için çok güzeldi. Özellikle bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Maçı hiç bırakmadılar, 90 dakika boyunca. Geriye düşmelerine rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahada ortaya koydular ve maçı döndürdüler. Aslında rakibimiz bu ligin en dişli takımlarından. Çok başarılı bir teknik direktörleri var, Ertuğrul Hoca. Oyunu hem defansif hem ofansif bölümlerini çok iyi oynayan bir takımdı. Bunu da sahada gösterdiler. Biz çok mutluyuz. Sadece 3 puan için değil. Bugün, bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık. Bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilki daha yaşadık. Hatta bizi mutlu eden bir olay da geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz. Çünkü biz sezon başındaki röportajlarımızda söylüyorduk, çok genç bir takımımız. Bizim zamana ihtiyacımız var. Alınan kötü sonuçlardan sonra belki çok savunmacı bir şeydi ama bugün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı. Gerçekten genç bir kadromuz var. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün de özellikle geriye düştükten sonra çok büyük sorumluluk aldılar. Oynayan, ikinci yarı giren, girmeyen bütün oyuncular bir arada içeride büyük bir sevinç yaşadılar. İlerisi için bu bizim için çok büyük bir göstergeydi. İnşallah böyle devam edip ilk deplasman maçında, Antalyaspor maçında da inşallah bir galibiyet alıp özlediğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi 90 dakika boyunca desteklediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Yılmaz GençTrendyolBodrumSporSon Dakika

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