Bodrum FK, Bandırmaspor\'u 2-1 yenip bu sezon ilk kez üst üste kazandı

1'İNCİ Lig'de evinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum Futbol Kulübü bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalarken, çıkışa geçmeyi başardı.

Hafta içi mesaisinde deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek kötü gidişatını durduran yeşil-beyazlılar, Bandırmaspor maçını da kayıpsız geçti ve üst sıralara tırmandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında Kehinde'nin golüyle geriye düşen Bodrum FK, önce 68'de Ege Bilsel ile beraberliği yakaladı ardından 3 dakika sonra yıldızı Vincent Aboubaktar ile galibiyet golünü buldu.

HÜCUMDA ABOUBAKAR KATKISI

Sarıyer deplasmanında 2 gol birden atarak yıldızlaşan Aboubakar, Bandırmaspor'u da boş geçmedi. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Kamerunlu tecrübeli forvet takıma katkı sunmaya başladı. Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, dinamik bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Güzel Bir galibiyet aldıklarını belirten Eşer, "Sarıyer deplasmanında aldığımız galibiyet bize özgüven getirmişti. Bandırmaspor maçına da mutlak galibiyet hedefiyle çıktık ve geriye düşmemize rağmen kazandık. Taraftarımızı sevindirdik, biz de çok mutluyuz. Galibiyetlerin devamını getirmek istiyoruz" dedi. Bodrum ekibi gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.