Bodrum katından dünyanın zirvesine - Son Dakika
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Bodrum katından dünyanın zirvesine

29.05.2022 10:18

- Bodrum katından dünyanın zirvesine Dünya şampiyonu Akbaş'ın memleketinde şampiyonluk sevinci sürüyor Malatya'da bodrum katında antrenmanlarını yaparak hazırlandığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde...

- Bodrum katından dünyanın zirvesine

Dünya şampiyonu Akbaş'ın memleketinde şampiyonluk sevinci sürüyor

MALATYA - Malatya'da bodrum katında antrenmanlarını yaparak hazırlandığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünya şampiyonluğu sevinci sürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçında karşılaştığı Rumen rakibi Lacramioara Perijoc'yi yenerek dünya şampiyonu olmuş, şampiyona sonrası memleketi Malatya'ya dönen Akbaş burada kurbanlarla karşılanmıştı. Milli boksörün yarı ve final müsabakalarını ilçe meydanına kurulan dev ekranda takip ederek Akbaş'ı biran olsun yalnız bırakmayan Akçadağlılar ise gelen dünya şampiyonluğu ile büyük sevinç yaşamıştı. Akçadağ'ın tarihte ilk defa bir dünya şampiyonu çıkardığını aktaran Akçadağlı vatandaşlar Milli boksörle gurur duyduklarını belirterek, elde edilen başarının çok zor şartlar altında gerçekleştiğine vurgu yaptılar.

Milli boksörünün yıllarca nemli bir bodrum katında antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını kaydeden ilçe merkezinde esnaflık yapan Ali Kemal Altuntaş ile Hüseyin Zeki, "Hatice Akbaş ve babası burada 5-6 yıl antrenmanlarını yaptılar. Hatice'yi 12 yıl imkansızlıklar içerisinde çalıştıran babasına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir iş hanının nemli bodrum katında yıllarca çalıştığını biliyoruz. Ama azim ve hırs çok güzel bir başarıyı getirdi. Bize bu sevinci yaşattığı için Hatice'ye ve ailesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Gelen dünya şampiyonluğun Akçadağ'ın tanıtıma da katkı sunduğunu belirten İkinciler Mahalle Muhtarı Mahmut Altan ise, "Hatice Akbaş'la gurur duyuyoruz. Akbaş Akçadağ'ımızı dünyaya tanıttı. Bunun için kendisine de minnettarız. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı. Hatice Akbaş'ların sayısının artmasını arzu ettiklerini ifade eden vatandaşlardan Hayri İmer ile esnaf Ümit Karakuş da," Bir Akçadağlı olarak gurur duyduk. Zor şartlar altında gelen bir başarı. Hatice'lerin sayısının artmasını arzu ediyoruz. İlçemiz içinde güzel bir gelişme oldu, Hatice Akbaş ve ailesini kutluyoruz" diye konuştular.

Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine
Bodrum katından dünyanın zirvesine

YORUMLAR
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Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: Salonda Fareler Geziyordu, Onlarla Antrenman Yapıyordum Boksta Dünya Şampiyonu Olan Hatice Akbaş: Salonda Fareler Geziyordu, Onlarla Antrenman Yapıyordum
Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Akçadağ, Bodrum, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum katından dünyanın zirvesine - Son Dakika


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