Bodrumspor'dan 1'inci Lig için finale dev adım - Son Dakika
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Bodrumspor'dan 1'inci Lig için finale dev adım

17.05.2022 11:32
Bodrumspor'dan 1'inci Lig için finale dev adım

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finali rövanşında evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Bodrumspor adını yarı finale yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finali rövanşında evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Bodrumspor adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar 85'inci dakikada Berk İsmail'in golüyle zafere uzanarak büyük sevinç yaşadı. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselme hedefi koyan Bodrumspor, yarı finalde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la eşleşti. İlk maçı cuma günü evinde oynayacak Ege ekibi, 24 Mayıs Salı günü ise deplasmanda rövanş müsabakasına çıkacak.

Maç bitiminde büyük mutluluk yaşayan Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bayburt İl Özel İdare Spor'u da eleyip finale kalacaklarına inandığını dile getiren Taşdemir, "Çok zorlu bir sezon geçirdik. Play-Off müsabakaları da oldukça çekişmeli geçiyor. Biz iyi bir takımız, oyuncularımıza güvenimiz tam. İlk maçı cuma günü evimizde oynayacağız. Avantajlı bir skor alıp rövanşa bir adım önde çıkmak istiyoruz" dedi. Bodrumspor normal sezonda evinde Bayburt ekibine 2-1 yenilirken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.


- Bodrum
Bodrumspor'dan 1'inci Lig için finale dev adım
Bodrumspor'dan 1'inci Lig için finale dev adım
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TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Sivas, Spor, Son Dakika

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