Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı - Son Dakika
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Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı

29.05.2022 23:21
Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk defa Spor Toto 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor kupasını büyük coşkuyla havaya kaldırdı.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk defa Spor Toto 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor kupasını büyük coşkuyla havaya kaldırdı.

Kurulan platforma teker teker çıkan oyuncular büyük mutluluk yaşarken, kupa kaptan Erkan'ın ellerinde havaya yükseldi. Ardından teknik ekip ve tüm takım kupa sevincini taraftarlarla yaşadı. Tribünleri gezen Bodrumsporlu oyuncular Play-Off şampiyonluğunun tadını doyasıya çıkardı. Bodrumsporlu taraftarlar, Çökertme Türküsü'nü tribünlerden söylerken, oyuncular da sahada oynayıp renkli görüntüler ortaya çıkardı. İzmir'e takımlarını desteklemek için gelen Karacabey Belediyesporlu futbolseverler ise stadı üzgün bir şekilde terk etti.Maçın hakemleri Ali Şansalan, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara ve Veli Karakaya'ya da plaket takdim edildi.


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Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'a tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'a tebrik Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı - Son Dakika


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