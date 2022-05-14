Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti - Son Dakika
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Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

14.05.2022 00:57
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, yarın oynayacakları maç için öğle saatlerinde kulüp tesislerinden yola çıktı. Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Emre Toraman, "Güzel bir çalışma oldu. Samsun maçında galip gelince de keyifli bir hafta oldu. Son 2 haftamız. Yine bir deplasman. Kendimize yakışan bir skorla döneceğiz. Son haftaya bırakmadan bu hafta işi bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah gönlümüze göre olur" diye konuştu. - BOLU

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Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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