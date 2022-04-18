Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı - Son Dakika
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Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı

18.04.2022 16:59
Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ın getirildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ın getirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Işılar'ın profesyonel futbol takımın yeni teknik direktörü olduğu paylaşıldı.

Işılar'ın yardımcılıklarını Emre Toraman, Gürkan Aslan ve Nedim Bulut'un yapacakları, kaleci antrenörünün İsmail Ünal, atletik performans antrenörünün ise Serhat Sezgin olacağı kaydedildi.

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Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı - Son Dakika


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