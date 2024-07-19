Boluspor Kulübü, Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı

Boluspor Kulübü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ahmet Aşkın, Cem Sinan Aslan, Çağlar Aksaray, Mert Mustafa Yücetürk'ün yardımcı antrenör, Tahir Aksoy'un da kaleci antrenörü olarak görev yapacağı belirtildi.
Açıklamada, Gülpınar'ın kariyeri hakkında bilgilere de yer verildi.
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