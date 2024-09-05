Boluspor, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Boluspor, 48 yaşındaki Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile anlaşmaya vardı.

Boluspor'da Serhat Gülpınar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Ufuk Kahraman Bolu'ya geldi. Boluspor'un anlaşmaya vardığı 48 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-beyazlıların Karaçayır'da bulunan tesislerine gelerek, kulüp personeli ve oyuncularla tanıştı. Kahraman ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak. - BOLU