Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu

29.05.2022 00:23
Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu

Boluspor'un Olağan Genel Kongresi'nde başkan olarak seçilen Savaş Abak, "Zor bir kongre geçirdik.

Boluspor'un Olağan Genel Kongresi'nde başkan olarak seçilen Savaş Abak, "Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Kulübün 50 milyon liraya ihtiyacı var" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un olağan genel kurul toplantısı Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor halı saha tesislerinde yapıldı. Kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, STK temsilcileri, iş dünyasından çok sayıda isim ile kırmızı-beyazlı takımın eski başkanları katıldı. Eski başkan Abdullah Abat yönetiminin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Savaş Abak, "Zor bir kongre geçirdik. Mali tablo çok iyi değil. Biz gerekeni söyledik. Şu saatten sonra eski başkan, eski yöneticiler ve sizler topyekün birlik beraberlik içerisinde Boluspor'u yönetmemiz gerekiyor. Kulübün temiz 50 milyon Türk Lirası'na ihtiyacı var. Orada bazı davalarda var. Yüksek de bir temlik var. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüzü yönetmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu. - BOLU

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı
Kaynak: İHA

Boluspor, Kongre, Savaş, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 00:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement