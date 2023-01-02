Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, kiralandığı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili projesini reddederek Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, umduğunu bulamadı. Genç futbolcu, kiralık olarak gönderildiği kulüple de yollarını ayırdı.

"BU AYRILIK ÖMER'İN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ"

Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MAGDEBURG KARNESİ

19 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika sahada kalma şansı bulabildi.