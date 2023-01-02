Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili projesini reddederek Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, umduğunu bulamadı. Genç futbolcu, kiralık olarak gönderildiği kulüple de yollarını ayırdı.
Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
19 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika sahada kalma şansı bulabildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, kiralandığı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg ile yollarını ayırdı - Son Dakika