Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, kiralandığı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, kiralandığı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg ile yollarını ayırdı

02.01.2023 15:50

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimin tüm çabalarına rağmen geçtiğimiz sezon başında sarı lacivertli ekipten ayrılıp Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, kiralık olarak forma giydiği Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'dan ayrıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika sahada kalma şansı bulabildi.

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili projesini reddederek Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, umduğunu bulamadı. Genç futbolcu, kiralık olarak gönderildiği kulüple de yollarını ayırdı.

"BU AYRILIK ÖMER'İN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ"

Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MAGDEBURG KARNESİ

19 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika sahada kalma şansı bulabildi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den kaçarcasına giden Ömer Faruk Beyaz, kiralandığı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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