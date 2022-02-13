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Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

13.02.2022 20:07
Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında "An der Alten Försterei" Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 18. ve 25. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyunu sürdüren Borussia Dortmund, 71. dakikada Raphael Guerreiro ile bir gol da buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

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Borussia Dortmund, Union Berlin, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika Spor


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