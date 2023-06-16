Artık dünya futbolunun yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund gemileri yaktı.
Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak için her yolu deneyecek. Alman devi, genç yıldızı kadrosuna katması durumunda ise sözleşmesine 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika