Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı

16.06.2023 10:51

Arda Güler'i kadrosuna katmak için gözünü karartan Borussia Dortmund, transferin gerçekleşmesi durumunda genç yıldız ile imzalayacağı sözleşmeye 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

Artık dünya futbolunun yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund gemileri yaktı.

135 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak için her yolu deneyecek. Alman devi, genç yıldızı kadrosuna katması durumunda ise sözleşmesine 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Almanya'da deniz yokki gemileri nasıl yakıyor :) Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
500
Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi Arda Güler'in annesi paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını harekete geçirdi

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Nurgül Yeşilçay, Mayolu Pozlarını Sosyal Medyada Paylaştı
13:15 16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır
13:13 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay çağrı: Seçime git
13:08 Sessizliğini bozan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olay seçim çağrısı
13:04 İsrail basını, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek istediğini yazdı: Türkiye'nin bir şartı var
13:00 İsrail basını bunu konuşuyor: Netanyahu Erdoğan'la bir araya gelmek istiyor, ancak Türkiye'nin bir şartı var
12:36 Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında
12:28 Son Dakika! Ankara'da böcek ilacı zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi tedavi altında
12:12 Kulüpten izin çıkmadı! Beşiktaş'ın kararı Quaresma'yı hüzne boğdu
12:08 Antalya'da çiçek satıcısı parkta ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 13:31:53. #1.13#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement