Borussia Dortmund, Arda Güler için çılgın bir sözleşme hazırladı! Serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı

Artık dünya futbolunun yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund gemileri yaktı.

135 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak için her yolu deneyecek. Alman devi, genç yıldızı kadrosuna katması durumunda ise sözleşmesine 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.