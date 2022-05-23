Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic olacak

23.05.2022 16:36
Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic olacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Edin Terzic'in teknik direktörlük görevine getirileceğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Edin Terzic'in teknik direktörlük görevine getirileceğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün üst yönetiminde yer alan Terzic'in gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine getirileceği belirtilerek "Terzic yarın 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacak." ifadesi kullanıldı.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Terzic ile yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu kararın Borussia Dortmund için doğru olduğuna inanıyoruz. Edin kulübümüzü, ortamı ve takımın büyük bir bölümünü tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terzic de Borussia Dortmund'un hayatında önemli bir yer aldığını ifade ederek, kendisine duyulan güvenden dolayı kulübün üst yönetimine teşekkür etti ve takımın başarılı olması için her şeyi yapacağını kaydetti.

Edin Terzic 2020-2021 sezonunda 6 ay Borussia Dortmund takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2021-2022 sezonunu lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund kulübü 20 Mayıs 2022'de teknik direktör Marco Rose ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı
Kaynak: AA

Borussia Dortmund, Edin Terzic, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic olacak - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:44:45. #1.11#
SON DAKİKA: Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement