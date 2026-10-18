BOTAŞ, 4. haftada Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 70-61 yendi

BOTAŞ, 4. haftada Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 70-61 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 yenmeyi başardı. BOTAŞ bu galibiyetle 4. haftayı kazançla kapatırken Melikgazi Kayseri Basketbol evinde kaybetti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16
1. Periyot: 21-21
Devre: 36-38
3. Periyot: 46-50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?