Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman Tepe
ÇBK Mersin: Howard 35, Fauthoux 9, Araujo 3, Sinem Ataş 4, Johannes 11, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 5, İlayda Güner
BOTAŞ: Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Dantas 22, Cave 13, Allen 21, Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal
1. Periyot: 15-22
Devre: 28-44
3. Periyot: 52-58
Beş faulle çıkan: 39.49 Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ deplasmanda ÇBK Mersin'i 79-74 yendi.
Son Dakika › Spor › BOTAŞ, ÇBK Mersin'i Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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