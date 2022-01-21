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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı

21.01.2022 10:11
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü U-14 Basketbol takımı şampiyonaya galibiyetlerle başladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü U-14 Basketbol takımı şampiyonaya galibiyetlerle başladı.

U-14 Basketbol Erkekler İl Birinciliği için 2 takımlı grupta mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvaya galibiyetlerle başladı. Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve oldukça heyecanlı geçen maçlarda Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor a takımı, Bilecik Tedak Sporu 46-33, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor B takımı da Gençlik Spor'u 30-22 yenmeyi başardı. Gayretli çalışmaları ile başarılı bir performans sergileyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü basketbol takımları şampiyonanın iddialı takımları arasında yer alıyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı

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Bozüyük Belediyesi, basketbol, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü galibiyetlerle başladı - Son Dakika
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