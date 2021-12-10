Üye Girişi
Brand&Sport Summit 2021 - Son Dakika

Brand&Sport Summit 2021

10.12.2021 15:13
Brand&Sport Summit 2021

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini söyledi.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen markalar dünyası ile spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021"e katılan Onan, milli takımlar düzeyinde sezon içinde pencereler sistemiyle maçların oynandığına dikkati çekerek, "Bu maçlarda NBA oyuncuları yok, her ülke bunu yaşıyor. Avrupa Ligi oyuncularıyla oynayamıyorsun. Komik durum ortaya çıkıyor. Belarus deplasmanında oynarken aynı saatte Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında Avrupa Ligi maçı oynanıyor. Bu markaya zarar veriyor." dedi.

Türk basketbolseverlerin bu nedenle en iyi oyuncuları izleyemediğini vurgulayan Onan, "Kendi halkıma en iyi oyuncularımı seyrettiremiyorum. Bu bana akıl tutulması gibi geliyor. FIBA ile Avrupa Ligi bunun basketbola zarar verdiğini görüp, bir an önce önlem alacaklardır. Ülkemizin başka yerlerinde oynarken taraftarlarımız Alperen'i de Cedi Osman'ı da izlesin. Karşı takımın oyuncuları da gelsin. FIBA ve Avrupa Ligi'nin birleşip, NBA ile mücadeleye girmesi gerekiyor. NBA milli takım oyuncularını göndermemek için her şeyi yapmaya başladı. Üstüne ikisinin kavgası bizi zora sokuyor." ifadelerini kullandı.

Milli takımda sponsorluk sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Onan, "NBA'de Cedi Osman ve Furkan gibi oyuncularımız var. Alperen de gitti. İki sene içinde Alperen'in hayranlıkla izlenen bir oyuncu olacağına inanıyoruz. Haliyle bu durum markaları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımların durumu

Erkek ve kadın milli takımlarının durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onan, şunları söyledi:

"Erkeklerde oyuncu karakterlerinin oturması gereken isimler var. İki sene sonra bu jenerasyon ivme yakalayabilir. Bu çocuklar 2-3 sene içinde '12 Dev Adam' gibi bir başarı yakalayabilir. Kadın Milli Takımı'nda da müthiş bir jenerasyon vardı. Ondan sonra biraz tökezledik ama çok önemli oyuncu olabilecek potansiyele sahip kızlarımız var. 2001 ve 2010 başarılarını konuşuyoruz. Özellikle dünya ve Avrupa Şampiyonası yapmamız gerektiğine inanıyorum. Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz."

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak tesisle ilgili bilgiler veren Onan, "24 saat yaşayan, velilerin de istediği zaman geçirebileceği bir tesis olacak. Bin kişilik bir milli takım tesisi olacak. Oteli ve ticari merkezleri olacak. Bu hepimizin rüyasıydı. Çok yakın zamanda inşaatı başlıyor." diye konuştu.

Yeniden yönetime seçilmeleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Onan, "Süper Lig'de eskiden yılda iki kez toplantı yapılıyordu. Bizim dönemimizde ayda bir oluyor. Mali kriteri kulüplerle birlikte getirdik. Çoğu kararı kulüplerle birlikte aldık. Kulüpler 'hata da yapsalar iyi niyetli bizimle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar' diye düşünüyor. En başarılı yönümüz kulüplerle iletişimdi, onları çok mutlu ettiğimize inanıyorum. Sponsor bulunamayan alt liglerde kulüplere yardım etmeye başladık." diyerek sözlerini tamamladı.

Brand&Sport Summit 2021
Brand&Sport Summit 2021
Brand&Sport Summit 2021
Brand&Sport Summit 2021
Brand&Sport Summit 2021

Ömer Onan, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brand&Sport Summit 2021 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek 15:33 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! 15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
15:03 AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti
14:57 48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı!
14:49 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor         
15:32
Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor         
14:22
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 15:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: Brand&Sport Summit 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement