Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu

Ebrar Karakurt, İtalya'da ağırlını hissettirmeye başladı. Milli voleybolcumuz ilk günlerinde performansıyla eleştiri konusu olmuştu ancak son zamanlarda takımın kilit oyuncusu haline geldi.

ŞOV YAPTI

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, İtalya'da üç gün arayla oynadığı iki maçın da en değerli oyuncusu seçildi.

MVP SEÇİLDİ

Takımının 3-0 (16-25) (23-25) (19-25) galip geldiği Bernardo Cuneo maçında 11 hücum, 4 ace, 2 blokla damga vuran Ebrar, MVP (Maçın oyuncusu) seçildi.

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Ebrar karşılaşmanın ardından İtalyan medyasına demecini Türkçe verdi. Milli voleybolcu, "Bizi takip etmeye devam edin. Daha bir sürü MVP ödülü alacağım. Çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

DÖNMESİNİ BEKLİYORLAR

Sosyal medyada Ebrar'a övgüler yağdıran Türk voleybolseverler, başarılı sporcunun Sultanlar Ligi'ne geri döneceği günü iple çekiyor.