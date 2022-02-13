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Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu - Son Dakika

Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu

13.02.2022 17:54

İtalya'da Novara forması giyen Ebrar Karakurt, performansıyla gündem oldu. Arka arkaya 2 karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen Ebrar, takımını sırtlayan isim oldu.

Ebrar Karakurt, İtalya'da ağırlını hissettirmeye başladı. Milli voleybolcumuz ilk günlerinde performansıyla eleştiri konusu olmuştu ancak son zamanlarda takımın kilit oyuncusu haline geldi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

ŞOV YAPTI

Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, İtalya'da üç gün arayla oynadığı iki maçın da en değerli oyuncusu seçildi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

MVP SEÇİLDİ

Takımının 3-0 (16-25) (23-25) (19-25) galip geldiği Bernardo Cuneo maçında 11 hücum, 4 ace, 2 blokla damga vuran Ebrar, MVP (Maçın oyuncusu) seçildi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya milli voleybolcumuzu konuşuyor

TÜRKÇE AÇIKLAMA

Ebrar karşılaşmanın ardından İtalyan medyasına demecini Türkçe verdi. Milli voleybolcu, "Bizi takip etmeye devam edin. Daha bir sürü MVP ödülü alacağım. Çok güzel şeyler yapacağız" dedi.

Yok artık Ebrar Karakurt! İtalya, milli voleybolcumuzu konuşuyor

DÖNMESİNİ BEKLİYORLAR

Sosyal medyada Ebrar'a övgüler yağdıran Türk voleybolseverler, başarılı sporcunun Sultanlar Ligi'ne geri döneceği günü iple çekiyor.

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Ebrar Karakurt, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu - Son Dakika
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