Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika

Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

Alt liglerde yaşanan şiddet olayları her geçen gün artarken Brezilya'da yeni bir skandal yaşandı.

"KADIN OLDUĞU İÇİN BUNU KULLANMAK İSTİYOR"

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta konuk ekibin teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı. Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.