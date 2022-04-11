Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika
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Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!

11.04.2022 19:21

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta büyük bir skandala imza atıldı. Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı. Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.

Alt liglerde yaşanan şiddet olayları her geçen gün artarken Brezilya'da yeni bir skandal yaşandı.

Bu kadarına da pes! Teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı

"KADIN OLDUĞU İÇİN BUNU KULLANMAK İSTİYOR"

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta konuk ekibin teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı. Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.

Bu kadarına da pes! Teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı
Bu kadarına da pes! Teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı
Bu kadarına da pes! Teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı
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