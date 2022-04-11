Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı! - Son Dakika

Alt liglerde yaşanan şiddet olayları her geçen gün artarken Brezilya'da yeni bir skandal yaşandı.
Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta konuk ekibin teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakeme kafa attı. Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soriano, "Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım" dedi.
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