Brezilya'dan madalyayla dönen Ödemişli sporcu, Belediye Başkanı Eriş'i ziyaret etti

Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda judo branşında 78 kiloda 3. olan milli sporcu Yadigar Talayhan, memleketi Ödemiş'te Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ziyaret etti.

Yadigar Talayhan, ziyarette, kazandığı madalyayla Ödemiş'te hemşerileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ödemişli hemşerimiz ve aynı zamanda milli sporcumuz elde ettiği başarıyla tüm ülkemizi sevindirdi. Kendisinin başarısını duyunca çok mutlu olduk." dedi.