Bryant ve Biberovic'e Ceza

Basketbolda Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Anadolu Efesli Elijah Bryant ile Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic'i birer maçtan men etti.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yapılan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında birbirine karşı fiziksel saldırı girişiminde bulunan Bryant ile Biberovic'e birer maç men cezası verildi.??????? Disiplin kurulu, Bryant'a 10 bin, Biberovic'e ise 5 bin avro para cezasına hükmetti.
Kurul ayrıca Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'na hakemlere yönelik hareketinden dolayı 4 bin avro para cezası uyguladı.
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