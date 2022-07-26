Bryce Brown, Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Bryce Brown, Beşiktaş'ta

26.07.2022 01:15
Bryce Brown, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı skorer basketbolcu Bryce Brown'u renklerine bağladı. Brown son olarak NBA G-League takımlarından Long Island Nets'te oynadı ve burada çıktığı 46 maçta; 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalar yakaladı.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı

24 Temmuz 1997 ABD doğumlu olan Bryce Brown, 190 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almakta. Auburn Üniversitesi mezunu olan oyuncu Auburn forması ile NCAA'de 2015-2016 sezonunda 30 karşılaşmada; 10.1 sayı, 1.8 ribaund, 2016-2017 sezonunda 27 karşılaşmada; 7.6 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist, 2017-2018 sezonunda 33 karşılaşmada; 15.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle oynadı. 2019-2020 sezonunda G-League takımı Maine Red Claws formasını 34 karşılaşmada giyen Bryce Brown; 16.1 sayı, 3.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonu başında NBA ekibi New York Knicks ile sözleşme imzalayan Bryce Brown, sezonunda devamında G-League ekibi Westchester Knicks ile tamamladı. Burada 9 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 5.4 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2021-2022 sezonunda Brooklyn Nets ile anlaşan Bryce Brown ardından G-League ekibi Long Island Nets forması giydi ve burada çıktığı 46 maçta; 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bryce Brown, Beşiktaş'ta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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