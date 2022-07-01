Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak - Son Dakika
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Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak

01.07.2022 15:32

- Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak Farklı branşlarda 3 bin 250 öğrencinin ücretsiz eğitim göreceği Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle eğitime başladı.

- Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak

KOCAELİ - Farklı branşlarda 3 bin 250 öğrencinin ücretsiz eğitim göreceği Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle eğitime başladı.

Darıca Belediyesi tarafından 7-14 yaş arası çocukların ücretsiz olarak 14 farklı branşta spor eğitimi alacakları Yaz Spor Okulları'nın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Halk oyunları gösterileriyle başlayan törende, çeşitli illüzyon gösterileri ve basketbol potalarında Karizma Şov ekibinin yaptığı gösterilerde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Akrobatik gösteri ekibinden oluşan Karizma Şov, hünerlerini sergilerken heyecanlı anlar yaşandı. 3 bin 250 çocuğun faydalanacağı kurslarda eğitimlerin tamamı uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Kurslarda öğrenciler ücretsiz bir şekilde hem spor yapacak hem de doyasıya eğlenecek.

"Her çocuğumuzun mutlaka bir spor dalıyla uğraşmasını arzu ediyoruz"

Yaz spor okullarının açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca için çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 3 bin 250 öğrencimizin kayıt yaptırdığı 14 farklı alanda çok ciddi bir spor organizasyonu bu. 50'ye yakın antrenör ve eğitmenlerimiz ile beraber, bu yazı çocuklarımıza spor noktasında ciddi derecede hareketli geçireceğiz. Her alanda faydalı bir organizasyon, her yıl artan bir organizasyon. Darıca Belediyesi olarak ana amaçlarımızdan biri de her gencimizin ve her çocuğumuzun mutlaka bir spor dalıyla uğraşmasını arzu ediyoruz. Salon sporlarından, doğa sporlarına, yüzmeden atletizme varana kadar birçok alanda birçok branşımız var" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu kursta 3 bin 250 çocuk yaz boyu spor yapacak - Son Dakika
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