Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiraladığı Mathias Ross'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Çek kulübü Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Galatasaray, 2022-23 sezonu başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya transfer ettiği Mathias Ross'u sezon başında 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralamıştı. Sarı-kırmızılılarda Çek kulübünün alacağı karar merakla beklenirken açıklama sosyal medyadan geldi. Buna göre Sparta Prag, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross'un kiralık sözleşmesi sona erdi, kulübüne geri dönüyor. Sparta transfer opsiyonunu kullanmadı. Mathias, bize kattıkların için için teşekkür ederiz. Gelecekteki kariyerinde sana bol şans diliyoruz" denildi.
Çekya devinde düzenli forma şansı bulamayan 24 yaşındaki stoper, 2025 yılında 3 maçta forma giyip sadece 23 dakika süre alabildi. Öte yandan sezonu Sparta Prag'da kiralık geçiren ve 1 yıl sözleşmesi kalan Danimarkalı stoperin bu kez fesih yoluyla takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
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