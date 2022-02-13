Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'la 90 +7'nci dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışına havlu attı. Pendikspor'la maç fazlasıyla arasında 13 puan fark bulunan sarı-lacivertliler artık gözünü Play-Off'a çevirdi.

Teknik direktör Cihan Erdil, girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını belirterek, "Sonuçlandıramadığımız ataklarda rakibimiz geçiş hücumları gerçekleştirse de iyi savunma yaptık. Bu ligin mücadele gücü yüksek takımına karşı fiziksel ve oyunsal anlamda ayakta kaldık ve merkezden, kanattan ve duran toplar ile birçok pozisyon yakaladık, sadece 1 tanesini golle sonuçlandırdık. Maçın bitimine 30 saniye kala rakibimizin kullandığı serbest vuruşu savunamadık ve maç 1-1 sonuçlandı. Mücadele ve oyunsal anlamda çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadığımız için çok üzgünüz" dedi.