Üye Girişi
Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı - Son Dakika

Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı

13.02.2022 11:49
Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'la 90 +7'nci dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışına havlu attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'la 90 +7'nci dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışına havlu attı. Pendikspor'la maç fazlasıyla arasında 13 puan fark bulunan sarı-lacivertliler artık gözünü Play-Off'a çevirdi.

Teknik direktör Cihan Erdil, girdikleri pozisyonları sonuçlandıramadıklarını belirterek, "Sonuçlandıramadığımız ataklarda rakibimiz geçiş hücumları gerçekleştirse de iyi savunma yaptık. Bu ligin mücadele gücü yüksek takımına karşı fiziksel ve oyunsal anlamda ayakta kaldık ve merkezden, kanattan ve duran toplar ile birçok pozisyon yakaladık, sadece 1 tanesini golle sonuçlandırdık. Maçın bitimine 30 saniye kala rakibimizin kullandığı serbest vuruşu savunamadık ve maç 1-1 sonuçlandı. Mücadele ve oyunsal anlamda çok üstün oynadığımız bir maçı kazanamadığımız için çok üzgünüz" dedi.


YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Bucaspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:43 Usta oyuncu Cemil Özbayer vefat etti!
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:28 Kızına yapılanlar sonrası öfkeden çılgına dönen anne, hırsıza parke taşıyla saldırdı
11:24 KDV indirimine uymayan marketlere idari para cezası uygulanacak!
11:22 Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı!
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
11:19 Enes Ünal İspanya gol krallığına koşuyor!
11:19 Aleyna Tilki'nin mini bikinisi ve file çorapları hayranlarını ikiye böldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement