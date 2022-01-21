Bucaspor, Akhisarspor'u misafir edecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, yarın Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Gürcan Hasova görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 10, kapalı tribün 5, maraton ise 3 TL olarak belirlendi.

Sıralamada 30 puanla 2'nci basamakta yer alan Bucaspor 1928'in Teknik Direktörü Cihan Erdil, Akhisarspor'u yenerek iddialarını sürdüreceklerini söyledi. Akhisarspor'un çalıştırıcısı Muhammet Yılmaz ise zor bir deplasman maçına çıkacaklarını ancak kazanacak potansiyelde bir takım olduklarını dile getirdi.

- İzmir