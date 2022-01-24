Bucaspor Başkanı Aktaş'tan belediyeye stadyum tepkisi

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, takımının maçlarını oynadığı Yeni Buca Stadyumu'nun zemininin bakımsızlığından dolayı Buca Belediyesine sitem etti. Cihan Aktaş, "Bucaspor'umuza 10 torba gübre ve tohum kadar değer vermeyip amatör liglerde bile oynanamayacak kadar kötü bir sahaya bizi mahkum ettiler" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesini sürdüren Bucaspor 1928, ligde 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. 31 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, oynadığı son 8 maçın 5'ini kazanıp 3'ünde berabere kaldı. Topladığı puanların 14'ünü iç saha, 17'sini ise deplasman maçlarında alan İzmir temsilcisinde Başkan Cihan Aktaş, takımın maçlarını oynadığı Yeni Buca Stadyumu'nun zemininin bozuk olmasından yakındı. Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla Buca Belediyesine sitem etti.

"Kötü bir sahaya bizi mahkum ettin"

Aktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz üst liglerin hayaliyle mücadele edip tüm imkanlarımızı kullanırken Buca Belediyesi, 10 torba gübre ve tohum kadar bile Bucaspor'umuza değer vermeyip amatör liglerde bile top oynanamayacağı kadar kötü bir sahada top oynamaya bizi mahkum etti. Stadımızı yapmıyorsanız 'biz yapalım' dedik. Onda da destek olacağınıza köstek oldunuz. Neymiş, orası yıkılıp yeniden yapılırsa çıkacak hurdalardan dolayı yargılanırmışız. 1 TL'niz bile bize geçmeden mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Artık sizden bir şey beklemiyoruz. Zaten ilçemizin de beklentisi kalmadı. Kulübümüze de ilçemize de bir faydanız yok. Size faydası olmayan hiçbir şey için kılınızı kıpırdatmayacağınızı tüm ilçemiz öğrendi. Artık takımı istemediğimizi düşünmeye başladık. Stadın zemini top oynanmayacak duruma geldi. Bu semtten siz gidersiniz, Bucaspor gitmez." - İZMİR